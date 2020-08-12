Вранці, 12 серпня, нетверезий чоловік пошкодив 7 автомобілів у центрі Києва

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення Київ Оперативний у Facebook.

НП сталася близько п'ятої ранку на бульварі Верховної Ради. Чоловік у нетверезому стані вирішив, що йому дуже заважають автомобілі, припарковані на цій вулиці.

У зв'язку з цим він підбіг до них і почав бити ногами по транспортних засобах.

Поліцейські, які оперативно прибули на виклик, затримали хулігана.

"На фото він вже не такий досвідчений, як був у момент затримання, наручники на руках роблять свою справу", – іронізують автори повідомлення.

Politeka писала, що в Києві дівчина побила патрульну поліцейську ногами в живіт. Так, повідомляється, що киявлянка хотіла перешкодити співробітникам поліції розняти п'яну бійку однієї з компаній.

Сталася НП на вулиці Бурмистенко. П'яні забіяки заспокоюватися не хотіли навіть після того, як на місце бійки прибули правоохоронці.

"Учасники конфлікту почали нецензурно виражатися в бік співробітників поліції. Коли патрульні стали складати адмінматеріали на правопорушників, дві дівчини почали перешкоджати їм. До однієї зі зловмисниць патрульна застосувала наручники, в цей момент її подруга почала бити поліцейську ногою в живіт", - йдеться в повідомленні поліцейських.

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Поліцейські розповіли, що помітили, як автомобіль «Фіат» поїхав на червоне світло, і наказали водієві зупинитися. У відповідь той, навпаки, додав газу, але вже через кілька метрів не впорався з керуванням і в'їхав у бетонну огорожу. Побачивши, що патрульні прямують до нього, чоловік спробував втекти. А коли його наздогнали-став кусати поліцейських за руки і бити в обличчя кулаками.

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