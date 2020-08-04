У Деснянському районі столиці знайшли схованку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку в Facebook спільноти Муніципальна варта Києва.

"Виявили схованку з безліччю "скарбів". Тут і глушник до пістолета Макарова, і відмички, і кілька ключів від автомобілів і житла. А ще - жіночий парик", – йдеться у повідомленні.

Хто господар схованки - на даний момент невідомо, кому належить цей незвичайний набр повинно встановити слідство.

Правоохоронці вилучили ці предмети і направили їх на експертизу.

Politeka повідомляла, що в Одесі хлопчик разом з друзями, гуляючи на вулиці, виявили пакет з шприцами. Про це інформує прес-служба патрульної поліції Одеської області.

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На місце події прибули слідчі. За даними поліції, пакетик зі шприцами (більше 10 штук) з білою речовиною, ймовірно наркотичного походження, направили на експертизу.

А в Одесі затримали автомобіль з комуністичною символікою, георгіївською стрічкою і ножами. Про це повідомили в прес-центрі Держприкордонслужби України.

Наголошується, що в одному з контейнерів, що прибули на теплоході із США, знаходився автомобіль «Volkswagen».

«Під час огляду машини, в багажному відділенні під запасним колесом прикордонники виявили холодну зброю, вимпел з комуністичною символікою і георгіївську стрічку», повідомили прикордонники.

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