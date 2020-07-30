У Києві зафіксовано новий антирекорд по захворюваності китайським вірусом

Про це інформує Politeka, посилаючись на повідомлення в Telegram мера столиці Віталія Кличка.

Так, повідомляється, що за останню добу це захворювання діагностували у 199 осіб. Всього з початку пандемії на четвер, 30 липня, в столиці підтверджені 8131 випадок коронавіруса.

Нові хворі розподілилися наступним чином: 59 жінок (віком від 18 до 88 років), 135 чоловіків (від 17 до74 року), також захворіли семирічна і 16-річна дівчинки і три хлопчики від трьох до 12 років.

довелося Госпіталізувати 19 хворих, решта знаходяться на самоізоляції. За останню добу від ускладнень не померла жодна людина, всього з початку пандемії зареєстровано 132 летальних випадки. На даний момент продовжують хворіти 5122 киянина, одужали 2877 осіб.

За словами Віталія Кличка, різкий стрибок захворюваності пояснюється спалахом коронавіруса в гуртожитку КПІ, де за останню добу виявили 81 зараженого.

Якщо подивитися розподіл хворих по районах столиці, то найбільше їх у Солом'янському районі(95). Далі йдуть Деснянський (28), Дніпровський, Оболонський та Голосіївський (14 випадків) райони столиці.

Politeka повідомляла, що в Україні з 1 серпня очікується зміна в підході до визначення критеріїв країн зеленої та червоної зони. Про це в рамках брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно із заявою глави Моз, вже на початку наступного місяця країна почне з нового алгоритму відносити сусідні держави до зеленим і червоним зон згідно європейському "сценарієм". Відзначається, що список потенційних країн буде переглядатися щотижня в цілях уникнення непорозумінь з обох сторін.

На брифінгу у вівторок, 29 липня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав про введення чотирьох епідеміологічних зонх: зеленої, жовтої, помаранчевої і червоної.

"Ми змінили правила карантину, починаючи з 1 серпня. Ми зробили поділ на чотири зони... В кожній з цих зон будуть різні обмеження. Найбільш м'які обмеження будуть стосуватися зеленої зони", - заявив міністр.

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