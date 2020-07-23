Звалище знаходиться поруч зі школою

Під Києвом у селі Білогородка палає сміттєзвалище сміття

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на відео кадри, опубліковані в Facebook співтовариством Київ Оперативний.

Місцеві активісти раніше повідомляли про несанкціоноване звалище побутових відходів в центрі села. Вони стверджують, що у КП "Комбінат комунальних послуг села Білогородка" немає укладених контрактів ні з одним полігоном зберігання твердих побутових відходів, уточнює КиевVласть.

Селяни кажуть, що їм вдалося виявити нелегальне виробництво, яке ночами спалює брикети, у зв'язку з чим місцевим мешканцям нічим дихати.

"Нестерпний сморід, неможливо відкрити вікна", – скаржаться вони.

Поряд з цим виробництвом нібито розташована звалище, яке, порушуючи всі існуючі норми, розташували всього в декількох сотнях метрів від житлових будинків та місцевої загальноосвітньої школи.

Також повідомляється, що при дощі токсичні речовини, що знаходяться на звалищі, просочуються під землю, що негативно впливає на якість води в свердловинах селян.

Politeka писала, що президент України Володимир Зеленський запропонував Швеції побудувати сміттєпереробні заводів в Україні. З такою ініціативою глава держави виступив під час телефонного дзвінка прем'єр-міністра Швеції Стефану Левену.

"Володимир Зеленський запропонував шведській стороні розглянути перспективи реалізації співробітництва в будівництві мережі сміттєпереробних заводів в Україні", - йдеться в повідомленні.

Одеса продовжує зустрічати туристів брудом і сміттям в розпал пляжного сезону. Так, на підступах до міста вся узбіччя траси Київ-Одеса суцільно завалена сміттям та перетворена у звалище.

всіяна Сміттям територія біля автобусної зупинки села Алтестово Біляївського району. Особливо критична ситуація біля зупинкового комплексу села Болгарка Роздільнянського району (у напрямку Одеси).

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