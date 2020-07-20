Мер Києва Віталій Кличко помпезно відзначив день народження і замовив цілу виставу в розпал карантину

Як повідомляє Politeka.net, 18 липня голові столиці виповнилося 49 років. Кадрами з свята поділилася група "Не кажи мамі", яка виступала на заході.

Віталій Кличко почав святкувати опівночі 19 липня в елітному клубі Senator Beach Club біля Переяслава-Хмельницького. На березі Канівського водосховища запустили салют, а потім влаштували концерт - кавербенд наживо виконав знамениті пісні.

На вечірці виступив також «Український сучасний театр», в якому грають актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк - вони показали вистави "Ведмідь". Як виявилося, у артиста теж був день народження, тому іменинникам приготували торт з боксерською рукавичкою і гітарою, який обидва Віталія розрізали разом. Був на святі і брат мера - Володимир.

Раніше Віталій Кличко розповів про сюрприз, який йому в честь дня народження зробив старший син Єгор - хлопець заявив, що збирається балотуватися в мери Києва. За словами чинного градоначальника, він благословив спадкоємця на вибори.

На опублікованому у соцмережі знімку Віталій Кличко з широкою посмішкою знизує синові руку. Цілком можливо, що це посто святковий жарт, а не реальна заява.

Нагадаємо, Кличко оголосив рейди по всьому Києву, що відбувається: "Якщо вимоги не будуть виконані, то...".

Також ми писали, що Кличко висловився про підвищення цін на проїзд у Києві: "Вдарить по кишенях киян".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко розгнівав киян виправданням за погані дороги: "У спадок отримали".