У Києві зафіксовано 3230 офіційних мільйонерів

Про це пише Politeka, посилаючись на УНН.

За даними столичної ДПС, згідно з деклараціями, поданими з січня по червень поточного року, доходи понад мільйон гривень задекларували 3230 громадян.

вони показали порядку 40,4 млрд грн доходу, за що повинні сплатити податок на доходи фізичних осіб в сумі майже 1,2 млрд грн і більше 159,8 млн грн військового збору.

наймолодшим мільйонером у Києві виявився річний житель столиці, задекларував дохід у вигляді спадщини. Також серед декларантів – 92-річний киянин.

Найбільша сума доходу, задекларована в цьому році, склала 7,5 млрд гривень.

Також повідомляється, що за минулі півроку кияни подали 16132 декларації про майновий стан і доходи із загальною сумою доходу більш 43,1 млрд грн.

Politeka повідомляла, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав клопотання адвоката Раїси Богатирьової Дмитра Бєляєва про скасування арешту майна.

У списку майна, яке було під арештом, близько десятка ікон, золотий злиток вагою 2,5 грама, дорогоцінні камені, пам'ятні монети, золотий значок "Партії регіонів" вагою 1,34 грама, а також готівку.

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