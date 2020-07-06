Аномальна спека призвела до неприємних наслідків

У Київській області в річці Здвиж, що протікає біля села Юров, Макарівський район, зафіксували серйозне забруднення. Очевидці стверджують, що на воді з'явилися темні плями, а ще вона жахливо смердить.

У ході вивчення одного квадратного метра водойми фахівці виявили 179 екземплярів загиблої риби (щуки, окуні, мині, карасі та інші). Загальна вага останків перевищила 500 грам, пише Politeka.net, посилаючись на дані управління Держрибагентства в Києві і області.

Щоб з'ясувати причини забруднення водойм і загибелі біоресурсів, фахівці взяли зразки води в декількох ділянках і відправили їх в лабораторію. У Госрыбагенстве також додали, що річка Здвиж забруднена аж від села Червона Слобода до дамби в Макарові.

З схожою проблемою нещодавно зіткнулися жителі Одеської області. У Хаджибейському лимані зафіксували масштабний мор риби і креветок. Фахівці припускають, що загибель такої великої кількості мешканців водойми пов'язана з надмірною концентрацією синьо-зелених водоростей, що в свою чергу сталося через недостатнє водообміну.

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