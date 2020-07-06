Більше всіх отримують ріелтори та інженери-програмісти
На сайті Київського міського центру зайнятості (КГЦЗ) опублікували статистичні дані щодо розміру заробітних плат у представників різних професій, виходячи з запропонованих вакансій. Згідно звіту, найбільше у столиці можуть отримувати інженери-програмісти (від 22 тис грн) і ріелтори (25 тис грн).
Також на високу заробітну плату можуть розраховувати аудитори та електромонтажники – від 20 тисяч гривень, пише Politeka.net. За ними йдуть керівники різних відділів, управлінь та департаментів – їх зарплата варіюється від 17 до 20 тисяч грн на місяць.
Зірка фільмів "Квартал 95" торгує пиріжками на вокзалі, актора зовсім не впізнати: "Залишився не при справах"
Українцям тричі перерахують зарплату, з'явилася термінова заява Кабміну: хто отримає гроші
Рахунки українців блокуються, ПриватБанк попередив клієнтів: "Треба їхати в банк і..."
ЗНО-2020: українським випускникам озвучили неприємні новини, "першокурсники будуть..."
Також в перелік найбільш високооплачуваних вакансій потрапили:
- майстер зеленого господарства – 17 тис грн;
- головний конструктор – 15 тис грн;
- бухгалтер-ревізор – 16 тис грн;
- рихтувальник кузовів – 15 тис грн;
- спеціаліст по зв'язках з громадськістю та ЗМІ – 15 тис грн;
- верхолази, геодезисти, газорізальники, електромеханіки – 15-16 тис грн.
Аналіз проводився на основі більш 10 тисяч вакансій, поданих у КГЦЗ. Також відомо, що станом на травень 2020 року середня зарплата по Україні склала 10 542 грн.
Раніше Politeka писала, що безробіття в Україні піде на новий рекорд, але заробити ще можна: "Останні два тижні...".
українці отримають плюс 38% до зарплати, розкрито скандальна деталь: "Підвищення призведе до...".
Нагадаємо, Грошей всім не вистачить, в Мінсоцполітики вразили заявою про прожитковий мінімум: "На 50%...".