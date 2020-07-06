Від 15 до 20 тисяч грн на місяць

Більше всіх отримують ріелтори та інженери-програмісти

На сайті Київського міського центру зайнятості (КГЦЗ) опублікували статистичні дані щодо розміру заробітних плат у представників різних професій, виходячи з запропонованих вакансій. Згідно звіту, найбільше у столиці можуть отримувати інженери-програмісти (від 22 тис грн) і ріелтори (25 тис грн).

Також на високу заробітну плату можуть розраховувати аудитори та електромонтажники – від 20 тисяч гривень, пише Politeka.net. За ними йдуть керівники різних відділів, управлінь та департаментів – їх зарплата варіюється від 17 до 20 тисяч грн на місяць.

Також в перелік найбільш високооплачуваних вакансій потрапили:

майстер зеленого господарства – 17 тис грн;

головний конструктор – 15 тис грн;

бухгалтер-ревізор – 16 тис грн;

рихтувальник кузовів – 15 тис грн;

спеціаліст по зв'язках з громадськістю та ЗМІ – 15 тис грн;

верхолази, геодезисти, газорізальники, електромеханіки – 15-16 тис грн.

Аналіз проводився на основі більш 10 тисяч вакансій, поданих у КГЦЗ. Також відомо, що станом на травень 2020 року середня зарплата по Україні склала 10 542 грн.

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