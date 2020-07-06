Больше всех получают риелторы и инженеры-программисты
На сайте Киевского городского центра занятости (КГЦЗ) опубликовали статистические данные по размеру заработных плат у представителей разных профессий, исходя из предложенных вакансий. Согласно отчету, больше всего в столице могут получать инженеры-программисты (от 22 тыс грн) и риелторы (25 тыс грн).
Также на высокую заработную плату могут рассчитывать аудиторы и электромонтажники – от 20 тысяч гривен, пишет Politeka.net. За ними следуют руководители различных отделов, управлений и департаментов – их зарплата варьируется от 17 до 20 тысяч грн в месяц.
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Также в перечень самых высокооплачиваемых вакансий попали:
- мастер зеленого хозяйства – 17 тыс грн;
- главный конструктор – 15 тыс грн;
- бухгалтер-ревизор – 16 тыс грн;
- рихтовальщик кузовов – 15 тыс грн;
- специалист по связям с общественностью и СМИ – 15 тыс грн;
- верхолазы, геодезисты, газорезчики, электромеханики – 15-16 тыс грн.
Анализ проводился на основе более 10 тысяч вакансий, представленных в КГЦЗ. Также известно, что по состоянию на май 2020 года средняя зарплата по Украине составила 10 542 грн.
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