Мер Києва Віталій Кличко розповів, скільки грошей вдалося зібрати завдяки штрафам у столиці

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА відзвітував про численні порушення з боку водіїв під час онлайн-конференції 1 червня.

За словами Віталія Кличка, за квітень місяць правоохоронці виписали штрафи киянам на мільйони гривень. Мова йде про неправильної зупинки та паркування автомобілів у столиці.

"Інспекція з паркування продовжує фіксувати численні порушення правил зупинки і стоянки авто, що впливають на безпеку дорожнього руху та трафік. Наприклад, у квітні інспектори з паркування департаменту транспортної інфраструктури винесли понад 4 тисячі постанов про порушення правил паркування. На суму більше 2 мільйонів гривень", – заявив Віталій Кличко.

Голова КМДА зазначив, що згадані інспектори не мають права приймати готівку в рахунок оплати за паркування".



Варто відзначити, що з 1 червня в Україні запустили систему автоматичної фіксації правопорушень. З першого дня літа в Київській області та столиці активували 50 камер. Вони розташовані в місцях, де регулярно відбуваються ДТП.

надалі відеокамери поступово будуть встановлюватися по всій Україні. На автомагістралях установка камер буде відбуватися за рахунок держави, в містах і ВІДГ - за рахунок місцевих бюджетів.

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