Український журналіст Андрій Пальчевський назвав хамством випади в адресу президента Володимира Зеленського екс-нардепа від партії"Свобода" Ірини Фаріон

Відеозвернення з цього приводу Пальчевський опублікував на своїй сторінці в Facebook. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз).

«Подивився вчора по телевізору в програмі «Великий Львів» виступ Фаріон. Подивився виступ біля будинку президента і на Майдані. Ви знаєте, я чоловік, схоже, я не уявляю, як можна терпіти слова, типу «чмо», «жаба», «урод», «воно». І все це направлено на адресу Володимира Зеленського. Як ви знаєте, я сам даю прикурити Володимиру Зеленському. У тому сенсі, що його можна критикувати, і потрібно критикувати. Але, ображати людину від «жаби» до "виродка", до всього того, що сказала Фаріон. Філолог. Вона сказала: «Я ж філолог». Тут, ви розумієте, навіть мат звучить приємніше. Сказати: «Твою матір, Володя». Це не так образливо, як називати його «жабою», «істотою», «чмом» і всіма словами», - зазначив журналіст.

Також Пальчевський згадав про скандал з вишиванкою першої леді Олени Зеленської.

«І ще про першу леді. Ось вона вийшла в вишиванці. Ну не подобається вам ця вишиванка. Але якого х*іна прив'язувати до цієї вишиванці, тим більше симпатичній жінці, не важливо, хто у неї чоловік, президент або водій… Прив'язувати якісь гени, відсутність генів. У неї немає українських генів. А от у цих виродків, які матюкаются направо і наліво, є членами комуністичної партії, націоналістичної партії, а потім роблять з себе таких українців, що аж гай шумить. Ганьба!», - заявив він.

Пальчевський підкреслив, що такого допускати не можна.

«І коли буде покладено край? Невже Зеленський не розуміє, що пора і владу застосувати. А що до критики, вона повинна бути конструктивною, але не переходити на хамство», - підсумував журналіст.

Хамству - стоп!!! так «забеня»??? или Президент? Хамству - стоп!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 25. Mai 2020

Нагадаємо, Пальчевський попередив про прийдешню катастрофу: «Україна, мабуть, не зможе існувати».

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