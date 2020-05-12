Мер Києва Віталій Кличко попередив городян про посилення карантину через китайського вірусу

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА повідомив про можливе введення більш суворих обмежень у своєму Telegram-каналі.

Як заявив Віталій Кличко, перед плановим ослабленням карантину спостерігається складна епідеміологічна ситуація. Він попередив, що якщо ситуація буде погіршуватися, заходи будуть посилювати.

"Можна не вірити в небезпеку та розповідати, що це, мовляв, - міфи ... Але cитуація, насправді, непроста. Особливо - напередодні дати, коли ми збираємося запроваджувати послаблення обмежувальних заходів. І, якщо динаміка захворювання так зростатиме, будь-які послаблення будуть нелогічними і можуть призвести до інфекційного вибуху. І тоді доведеться запроваджувати більш суворий карантин", - наголосив Віталій Кличко.

Київський мер розповів про ситуацію з захворюваністю. За його словами, зараз в Києві підтверджено 1871 випадок зараження, найбільше - в Оболонському, Дарницькому та Деснянському районах. 26 пацієнтів госпіталізували, а всі інші пішли на самоизолляцию.

Раніше стало відомо, що з 11 травня карантин по всій країні послабили, проте українцям все ще карають за порушення. Про це попередив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Порушення обмежень загрожують штрафами від 17 до 34 тисяч гривень для фізичної особи; від 34 до 170 тисяч для посадової особи. За порушення санітарних правил можуть покарати штрафом від 17 до 51 тисячі гривень чи навіть обмеженням волі.

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