Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столицю дезінфікують за допомогою безпілотних дронів

Як повідомляє Politeka.net, глава КМДА розповів про нововведення під час брифінгу 4 травня. Він також показав процес на відео (щоб подивитися, скрольте вниз сторінки).

Як зазначив Віталій Кличко, завдяки дронам люди менше контактують з місцями, де може ховатися вірус. Крім того, економиться час.

"Для санобробки місто приваблює дрони, які зазвичай працюють у сільському господарстві для нанесення пестицидів на поля. А сьогодні вони задіяні для дезінфекції промислових територій в місті. Для цього ми використовуємо безпілотники української компанії DroneUA, яка надає їх безкоштовно", - повідомив градоначальник.

Віталій Кличко додав, що комунальні підприємства продовжують посилено прибирати та проводити дезінфекцію на вулицях Києва. За його словами, всі обслуговуючі організації, незалежно від форми власності, повинні проводити санітарну обробку житлових будинків.

Користувачі соціальних мереж розкритикували Віталія Кличка. Деякі кияни поскаржилися на погане самопочуття після дезінфекції, а інші повідомили, що об'єкти дезінфікують недостатньо добре:

"Дрони будуть пізніше аброзию знищувати?"; "Полив вулиць нас врятує. Який ідіот це придумав?"; "У нашому під'їзді продезінфікували дверну ручку 🤣🤣🤣"; "Після обробки вулиць пече в горлі і висипання на шкірі. Прошу подбати про використання якісних дезінфекторів"; "я плачу гроші в комунальне підприємство за дезінфекцію під'їзду, а дезинфікую його сама, і не тільки дверну ручку".

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