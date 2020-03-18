У Київській області оголосили режим надзвичайної ситуації
У Київській області офіційно введений режим надзвичайної ситуації з 18 березня. Про це оголосили в Київській обласній держадміністрації, повідомляє Politeka.
18 березня 2020 року відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації.
Епідемію в Києві вирішили класифікувати як «Медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру регіонального рівня» і тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації.
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"В умовах, коли треба максимально зосередитися на боротьбі з COVID-19, на обласному рівні приймаємо всі заходи В першу чергу - таких, що стосуються підтримки медичних працівників, матеріально-технічного забезпечення лікарень та інформаційного забезпечення населення", - повідомив в. о. голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Також в держадміністрації відзначили, що заробила гаряча лінія в Департаменті охорони здоров'я КОДУ.
По телефону 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавирусе і про допомогу при підозрі на COVID-19.
"Важливо, щоб люди усвідомили небезпеку захворювання, сумлінно дотримувалися правил безпеки і зберігали спокій", - зазначили на засіданні.
В рамках запровадження НС в області закривають усі ринки, торгові центри, гіпермаркети і тд. за винятком продуктових секторів. Перелік заборон може розшириться у зв'язку з погіршенням ситуації.
Politeka писала, що Верховна Рада може ввести режим надзвичайного стану в Україні, якщо буде ускладнюватися ситуація з коронавірусом COVID-19.
Так, 16 березня ввечері зареєстрували два випадки коронавіруса в Києві. Про це офіційно заявив Моз України. Підкреслюється, що два випадки зараження вірусом COVID-19 були підтверджені в столиці амбулаторно.
Заражених людей вже ізолювали. Їм належить симптоматичне лікування. Відомо, що один з тих, що заразилися протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.
Всього в Україні налічується 7 офіційно підтверджених випадків зараження. З них один був летальним.
Нагадаємо, в Україні оголошено режим надзвичайної ситуації у двох областях, де були зафіксовані лабораторно підтверджені випадки коронавіруса. Мова йде про Чернівецькій та Житомирській областях.
Нагадаємо, вчені розповіли коли закінчиться пандемія коронавіруса: «страждати доведеться довго», подробиці.
Як повідомляла Politeka, українців будуть жорстко карати за порушення карантину: "штрафи до 170 тисяч або в'язниця".
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