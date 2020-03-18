Київський лікар розповіла про реальну ситуацію в лікарнях столиці

В реанімації Києва почали надходити пацієнти з пневмоніями, однак керівництво медустанов економлять тести на коронавірус і проводять їх лише в крайніх випадках. Про це у Facebook написала лікар однієї з київських клінік Тетяна Рослякова, повідомляє Politeka.net.

«Київська реанімації потихеньку заповнюються пацієнтами з пневмоніями. Так. Ми перехворіємо майже всі, в легкій або середній формі, це неминуче, враховуючи швидке поширення і дуже простий спосіб передачі. Але люди похилого віку, ослаблені іншими хронічними захворюваннями люди, онковидужуючі на етапі хіміотерапії - ось вкрай висока група ризику за найбільш грізним ускладненням», – розкрила очі українцям Рослякова.

Більш того, вона зазначила, що вірусу в Україні вже достатньо, але пацієнтам, навіть перебувають з пневмонією в реанімаціях київських міських лікарень до останнього не роблять тест.

«Мовляв -немає епід. анамнезу ( старенька не цілувалася мовляв з італійцем). У підсумку пацієнтці, яка перебуває з п'ятниці в реанімації однієї з міських Київський лікарень з двосторонньою пневмонією, після довгих роздумів, напевно керівництва клініки, адже тестів отримали всього 11 – таки провели тестування у вівторок і підтвердили COVID 19!», – розповіла лікар про причини поширення епідемії в Україні.

Також лікар зазначила, що з хворої контактували протягом п'яти днів усі працівники відділення, що працювали без засобів додаткового захисту. А через лікарів могли заразитися їх родичі і друзі.

В коментарях українці пишуть, що багато перехворіли, і навіть не думали, що це міг бути коронавірус.

«Боже який жах, я недавно перехворіла будинку. Треба піти зробити тест, крім мене перехворіли запаленням купу знайомих людей, з різних точок України, з моєї батьківщини, і в Києві. Одна сусідка моєї мами померла, але ніхто вже не дізнається від корони або з іншої причини. Я теж думаю, що у нас епідемія давно.», «А мене дивують лікарі. Хто, як не вони, повинні розуміти і знати небезпеку? І мовчати, приховувати?», «тепер кожен чихнувший буде вважати себе переболевшим коронавірусом», «Багато хворіють, але тести не роблять. Наш лікар сказала, що це звичайний грип. Вони всі так кажуть, щоб не піднімати паніку. Тому тримайтеся.», «Так роблять тести з 16тис грн. Навіщо ж робити безкоштовно якоїсь бабусі?», «А скільки пацієнтів ще заразили, та ну, треба від лікарень подалі», – налякані користувачі мережі.

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