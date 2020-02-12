У Києві в аеропорту "Бориспіль" закріплені дві бригади екстреної медичної допомоги, які будуть відвозити пасажирів з підозрою на коронавірус до медзакладу до інфекційного стаціонару
Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час обговорення проблеми коронавірусу в Україні.
Заступник міністра охорони здоров’я розповів, які заходи вживаються щодо попередження розповсюдження смертельного вірусу нашою країною.
"В аеропортах почали працювати посилені режими санітарно-карантинних підрозділів. Посилена бригада медичних пунктів в аеропорту. Закріплено за аеропортом "Бориспіль", наприклад, дві бригади екстреної медичної допомоги, які будуть відвозити потенційного хворого до госпітальної бази з інфекційним стаціонаром, з інфекційними боксами, які дозволять локалізувати хворобу і не дозволить поширитись на території України", - запевним Ляшко.
Аномалія в столиці, обвал курсу валют і атака на українців у Польщі – головне за ніч
"Боже, допоможи": розкрита правда про стан хворої на рак Алли Мазур, сил залишилося мало
Данилко в стилі Зеленського висловився про російську мову: "Ці люди налаштовані на..."
Вчені зробили дивне відкриття: артефакти давнини знаходять сотнями, "замість моря була..."
Також він додав, що такі заходи діятимуть по всій території України.
Нагадаємо, що небезпечний коронавірус 2019-nCoV продовжує нещадно вбивати людей. За інформацією місцевої влади, в Китаї за останню добу в результаті епідемії коронавіруса померло 108 осіб.
Таким чином, кількість жертв пневмонії, яку викликає коронавірус 2019-nCoV, зросла до 1016 осіб.
Медики підкреслюють, що число випадків зараження в Китайській Республіці досягла 42638. Але є і позитивна тенденція: майже 4 тисячі осіб одужали і були виписані з медичних установ.
Також Politeka повідомляла, что з Японії надійшла тривожна новина про перший випадок зараження громадянина України небезпечним коронавірусом. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, праці і добробуту Японії, на борту карантинного круїзного судна Diamond Princess сталося шість нових випадків зараження китайським коронавірусом. Серед хворих виявився громадянин України, а також громадяни Філіппін і США.
За даними ЗМІ, українець і філіппінці є членами екіпажу судна.
Нагадаємо, що важка ситуація зберігається на круїзному лайнері Diamond Princess, на борту якого знаходяться 25 громадян України. Як відомо, на судні виявили пасажирів з симптомами коронавіруса, після чого судно помістили в Японії на карантин.
Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.
Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.
Також Politeka писала, що Китай не справляється з коронавірусом, місць в лікарнях не вистачає: кадри відчаю.