У Києві в аеропорту "Бориспіль" закріплені дві бригади екстреної медичної допомоги, які будуть відвозити пасажирів з підозрою на коронавірус до медзакладу до інфекційного стаціонару

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час обговорення проблеми коронавірусу в Україні.

Заступник міністра охорони здоров’я розповів, які заходи вживаються щодо попередження розповсюдження смертельного вірусу нашою країною.

"В аеропортах почали працювати посилені режими санітарно-карантинних підрозділів. Посилена бригада медичних пунктів в аеропорту. Закріплено за аеропортом "Бориспіль", наприклад, дві бригади екстреної медичної допомоги, які будуть відвозити потенційного хворого до госпітальної бази з інфекційним стаціонаром, з інфекційними боксами, які дозволять локалізувати хворобу і не дозволить поширитись на території України", - запевним Ляшко.

Також він додав, що такі заходи діятимуть по всій території України.

Нагадаємо, що небезпечний коронавірус 2019-nCoV продовжує нещадно вбивати людей. За інформацією місцевої влади, в Китаї за останню добу в результаті епідемії коронавіруса померло 108 осіб.

Таким чином, кількість жертв пневмонії, яку викликає коронавірус 2019-nCoV, зросла до 1016 осіб.

Медики підкреслюють, що число випадків зараження в Китайській Республіці досягла 42638. Але є і позитивна тенденція: майже 4 тисячі осіб одужали і були виписані з медичних установ.

Також Politeka повідомляла, что з Японії надійшла тривожна новина про перший випадок зараження громадянина України небезпечним коронавірусом. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, праці і добробуту Японії, на борту карантинного круїзного судна Diamond Princess сталося шість нових випадків зараження китайським коронавірусом. Серед хворих виявився громадянин України, а також громадяни Філіппін і США.

За даними ЗМІ, українець і філіппінці є членами екіпажу судна.

Нагадаємо, що важка ситуація зберігається на круїзному лайнері Diamond Princess, на борту якого знаходяться 25 громадян України. Як відомо, на судні виявили пасажирів з симптомами коронавіруса, після чого судно помістили в Японії на карантин.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.

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