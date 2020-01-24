У Києві розшукують 43-річного Володимира Науменка
Про це повідомив "Київ оперативний".
Востаннє чоловіка бачили на Виноградарі, в районі проспекту Свободи 16 січня.
Телефон відключений, на зв'язок з рідними не виходить.
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Зниклий був одягнений у куртку "Аляска" зеленого кольору, сіру в'язану шапку, світлі джинси, білий светр. При собі мав чорну маленьку сумочку через плече, документи і гроші.
Зріст зниклого 174 см, середньої статури, карі очі, на голові лисина.
Нещодавно ми писали, що під Києвом в селі Макарів оголосили в розшук двох хлопців — 15 і 13 років.
Хлопчики — вихованці Київського обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцеперебування дітей, просять телефонувати на «102». Повідомляє Служба розшуку дітей в Київській області.
Осницкий В'ячеслав і Беспутин Іван самовільно покинули реабілітаційний центр за адресою вулиця Макаровська, 31, 14 січня близько 23:30. З тих пір на зв'язок вони не виходили і де вони знаходяться — невідомо.
Прикмети хлопчиків
Осницкий В'ячеслав — на вигляд 16 років, зріст 170 сантиметрів, худорлявої статури, обличчя овальне, очі темні, волосся світло-русяве, коротке. Був одягнений: куртка чорного кольору до колін, чорні спортивні штани, темні кросівки.
Беспутин Іван — на вигляд 14 років, зріст 152 сантиметри, худорлявої статури, обличчя овальне, очі сірі, волосся світле, коротке. Був одягнений: куртка синьо-чорного кольору, чорні штани, білі кросівки.
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