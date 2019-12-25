У Києві сталася вогняна НП
Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook «Київ оперативний».
Так відомо, що в столиці загорілися міні-сауни з людьми. Все сталося вранці, 25 грудня в столичному районі Південного мосту.
Зараз одну з альтанок штурмують пожежники, там ще можуть бути люди.
Також відомо, що ці «міні-приміщення», побудовані під сауни, де і сталася пожежа – зведені незаконно.
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Нагадаємо також, днями ввечері в Києві загорілася багатоповерхівка, внаслідок чого загинули двоє людей.
З'явилися подробиці смертельного пожежі в житловому багатоповерховому будинку в Києві, який відбувся 20 грудня на Виноградарі. Загорілася квартира з людьми на 9 поверсі, в результаті чого загинули дві людини. З будинку рятувальники змогли евакуювати 15 осіб з сусідніх квартир, яким загрожувала небезпека.
Також стало відомо, що під час пожежі були евакуйовані троє дітей. Чотири людини були доставлені в лікарню.
Всього до гасіння пожежі було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки та 27 чоловік особового складу.
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