За попередньою інформацією оперативників, у приміщеннях ще знаходяться люди

У Києві сталася вогняна НП

Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook «Київ оперативний».

Так відомо, що в столиці загорілися міні-сауни з людьми. Все сталося вранці, 25 грудня в столичному районі Південного мосту.

Зараз одну з альтанок штурмують пожежники, там ще можуть бути люди.

Також відомо, що ці «міні-приміщення», побудовані під сауни, де і сталася пожежа – зведені незаконно.

Нагадаємо також, днями ввечері в Києві загорілася багатоповерхівка, внаслідок чого загинули двоє людей.

З'явилися подробиці смертельного пожежі в житловому багатоповерховому будинку в Києві, який відбувся 20 грудня на Виноградарі. Загорілася квартира з людьми на 9 поверсі, в результаті чого загинули дві людини. З будинку рятувальники змогли евакуювати 15 осіб з сусідніх квартир, яким загрожувала небезпека.

Також стало відомо, що під час пожежі були евакуйовані троє дітей. Чотири людини були доставлені в лікарню.

Всього до гасіння пожежі було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки та 27 чоловік особового складу.

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