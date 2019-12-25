По предварительной информации оперативников, в помещениях еще находятся люди

В Киеве произошло огненное ЧП

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook «Киев оперативный».

Так известно, что в столице загорелись мини-сауны с людьми. Все случилось утром, 25 декабря в столичном районе Южного моста.

Сейчас одну из беседок штурмуют пожарные, там еще могут быть люди.

Также известно, что эти «мини-помещения», построенные под сауны, где и произошел пожар – возведены незаконно.

Напомним также, на днях вечером в Киеве загорелась многоэтажка, вследствие чего погибли двое людей.

Появились подробности смертельного пожара в жилом многоэтажном доме в Киеве, который произошел 20 декабря на Виноградаре. Загорелась квартира с людьми на 9 этаже, в результате чего погибли два человека. Из дома спасатели смогли эвакуировать 15 человек из соседних квартир, которым угрожала опасность.

Также стало известно, что во время пожара были эвакуированы трое детей. Четыре человека были доставлены в больницу.

Всего к тушению пожара были привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 27 человек личного состава.

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