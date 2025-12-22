Работа для пенсионеров в Киевской области охватывает разные отрасли и предлагает стабильные условия труда, сообщает Politeka.

В Киевской области пенсионеры могут выбирать вакансии в торговле, управлении и рабочих профессиях.

Среди самых актуальных предложений работа кассиром в продуктовых магазинах сети «Фора». Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, стабильную зарплату от 28100 до 36400 грн и возможность обучения с нуля, что делает вакансию доступной для людей без опыта. Кассиры отвечают за качественный сервис для посетителей, соблюдение кассовой дисциплины и выкладку товара в соответствии с планограммами.

Еще одним направлением для трудоустройства есть управленческие должности в сфере услуг. Клининговая компания «Эксперт Клин», обслуживающая известные торговые и промышленные объекты с 2007 года, ищет руководителя отдела продаж B2B. Заработная плата составляет 120 000 грн с официальным оформлением, а рабочий график - полный день с понедельника по пятницу, с 08:00 или 09:00 до 17:00-18:00.

Также доступна работа для пенсионеров в рабочей сфере. Транспортная компания ищет электросварщика с оплатой 45 000 грн. При необходимости работнику могут предоставить жилье. Основным требованием является соответствующая квалификация и опыт.

Такие вакансии позволяют пенсионерам оставаться активными, получать достойный доход и поддерживать стабильный уровень жизни одновременно используя собственные навыки и опыт.

Дополнительно работодатели предлагают социальные гарантии и обучение, что делает эти предложения более привлекательными для людей постарше.

