Прогноз погоди з 24 березня по 2 квітня у Києві обіцяє мешканцям міста суттєві коливання атмосферних показників, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 24 березня по 2 квітня у Києві надали на сайті sinoptik.ua.

24 березня кияни зможуть насолодитися абсолютно ясним небом без жодних ознак хмарності. Температура повітря у цей вівторок поступово зростатиме від нічних +5°C до цілком комфортних +13°C у денні години.

Наступна доба також пройде під чистим небом. Температурний фон у середу збережеться на рівні +13°C вдень та +5°C у нічний час.

Ситуація почне поступово змінюватися у четвер, коли прогноз погоди з 24 березня по 2 квітня у Києві вказує на появу хмарності в другій половині дня.

Хоча ранок 26 березня ще буде радувати сонцем, вже пообіді небо почне ховатися за хмарами, проте денний прогрів сягне +14°C. Нічна температура також дещо підвищиться і складе близько +6°C.

27 березня принесе найбільш теплий період для містян, оскільки повітря прогріється до рекордних +17°C. Незважаючи на похмурий ранок, у другій половині доби хмари розсіються.

28 березня після ясного ранку небо знову затягнеться хмарами при денній температурі +15°C. Неділя, 29 березня, принесе суцільну смарність, а стовпчики термометрів опустяться до позначки +10°C.

Новий робочий тиждень розпочнеться із короткочасного повернення тепла, проте синоптики попереджають про подальше погіршення метеоумов.

У понеділок, 30 березня, сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, але повітря все ще прогріється до +15°C при нічних показниках +7°C.

31 березня денна температура різко впаде до +7°C, а небо на весь день вкриється щільними хмарами. Найбільш холодними та вологими стануть перші дні квітня, коли нічна температура знизиться до +3°C, а денний максимум не перевищить +7°C у середу та всього +4°C у четвер.

