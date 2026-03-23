Прогноз погоды с 24 марта по 2 апреля в Киеве обещает горожанам существенные колебания атмосферных показателей, сообщает Politeka.

Прогноз погоды с 24 марта по 2 апреля в Киеве предоставили на сайте sinoptik.ua.

24 марта киевляне смогут насладиться совершенно ясным небом без признаков облачности. Температура воздуха в этот вторник будет постепенно расти от ночных +5°C до вполне комфортных +13°C в дневные часы.

Следующие сутки также пройдут под чистым небом. Температурный фон в среду сохранится на уровне +13°C днем ​​и +5°C в ночное время.

Ситуация станет постепенно меняться в четверг, когда прогноз погоды с 24 марта по 2 апреля в Киеве указывает на появление облачности во второй половине дня.

Хотя утро 26 марта еще будет радовать солнцем, уже к обеду небо начнет прятаться за облаками, однако дневной прогрев достигнет +14°C. Ночная температура также повысится и составит около +6°C.

27 марта принесет наиболее теплый период для горожан, поскольку воздух прогреется до рекордных +17°C. Несмотря на пасмурное утро, во второй половине суток облака рассеются.

28 марта после ясного утра небо снова затянется облаками при дневной температуре +15°C. Воскресенье, 29 марта, принесет сплошную безоблачность, а столбики термометров опустятся до отметки +10°C.

Новая рабочая неделя начнется с кратковременного возвращения тепла, однако синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении метеоусловий.

В понедельник, 30 марта, солнце будет редко появляться из-за облаков, но воздух все еще прогреется до +15°C при ночных показателях +7°C.

31 марта дневная температура резко упадет до +7°C, а небо на весь день укроется плотными облаками. Наиболее холодными и влажными станут первые дни апреля, когда ночная температура снизится до +3°C, а дневной максимум не превысит +7°C в среду и всего +4°C в четверг.

