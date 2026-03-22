У понеділок та вівторок, 23 та 24 березня 2026 року, в Київській області діятимуть нові локальні графіки відключення світла.

Енергетики попередили про локальні графіки відключення світла в Київській області на 23 та 24 березня 2026 року, повʼязані з проведенням робіт в електромережах, пише Politeka.

У межах Вороньківської територіальної громади в Київській області графіки відключення світла 23 березня діятимуть із 8:30 до 19:00 у селі Старе по вулицях Герасименка, Дніпрова, Заводська, Лісова, Сріблянська, провулку Сріблянський, а 24.03 – з 8:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Сошників (вул. Березнева, Боженка, Вишнева, Гагаріна, Жовтнева, Зелений Гай, Зоряна, Іванова, Іскрівська, Комарова, Коцюбинського, Левадна, Ліченка, Молодіжна, Солонська, Стрімка, Шевченка, Яблунева);

Старе (Герасименка, Дніпрова, Леоніда Каденюка, Левадна, Лісова, Молодіжна, Садова).

На території Миронівської громади обмеження електропостачання протягом двох днів діятимуть у с. Карапиші: в понеділок – із 8:30 до 19:30 для деяких будинків по вулиці Незалежності, а у вівторок – з 8:30 до 20:30 по вул. Сагайдачного, Мирна, Кривошеї, Ситника, повідомляє Politeka.

У межах Обухівської громади, за даними ДТЕК, графіки відключення світла 23 березня торкнуться с. Мала Вільшанка (Вишнева, 5, 7-9, 12-18,21, 23, 26, 29, 30, 37-39, 41, Шевченка, 34) – з 8:00 до 19:00, а 24 числа – м. Обухів (Квітнева, 17), з 8:00 до 20:00.

Крім того, протягом двох днів із 6:00 до 17:00 знеструмлення відбуватимуться в селі Мрія Дмитрівської гр. для будинку за адресою вул. Калинова, 15.

