Энергетики предупредили о локальных графиках отключения света в Киевской области на 23 и 24 марта 2026 года, связанных с проведением работ в электросетях, пишет Politeka.

В пределах Вороньковской территориальной общины в Киевской области графики отключения света 23 марта будут действовать с 8:30 до 19:00 в селе Старое по улицам Герасименко, Днепровая, Заводская, Лесная, Сриблянская, переулку Сриблянский, а 24.03 – с 8:00 до 17:00 в таких населенных пунктах:

Сошников (ул. Березневая, Боженко, Вишневая, Гагарина, Октябрьская, Зеленый Гай, Звездная, Иванова, Искровская, Комарова, Коцюбинского, Левадная, Личенко, Молодежная, Солонская, Стремительная, Шевченко, Яблоневая);

Старое (Герасименко, Днепровая, Леонида Каденюка, Левадная, Лесная, Молодежная, Садовая).

На территории Мироновской общины ограничения электроснабжения в течение двух дней будут действовать в с. Карапиши: в понедельник – с 8:30 до 19:30 для некоторых домов по улице Независимости, а во вторник – с 8:30 до 20:30 по ул. Сагайдачного, Мирная, Кривошеи, Сытника, сообщает Politeka.

В пределах Обуховской общины, по данным ДТЭК, графики отключения света 23 марта коснутся с. Малая Вильшанка (Вишневая, 5, 7-9, 12-18,21, 23, 26, 29, 30, 37-39, 41, Шевченко, 34) - с 8:00 до 19:00, а 24 числа - г. Обухов (Апрельская, 17), с 8:00 до 20:00.

Кроме того, в течение двух дней с 6:00 до 17:00 обесточение будет происходить в селе Мрия Дмитриевской общ. для дома по адресу ул. Калиновая, 15.

