Подорожание овощей в Киеве охватило базовые и популярные среди украинцев продукты, сообщает Politeka.

Это касается как привычных огурцов и помидоров, так и болгарского перца, часто используемого в весенних салатах. Ситуация на рынке оставляет покупателей с меньшим количеством вариантов для выбора по разумной цене.

Особенно дороги сейчас огурцы. Если в марте средняя стоимость за килограмм гладких составила 134,27 грн., то уже в апреле она достигла 137,47 грн. Однако больше подскочили огурцы сорта "Эстафета", за которые придется платить 222,50 вместо 215 грн.

Для тех, кто ищет колючие огурцы, цена в сетях Megamarket достигает 240 за килограмм, что является значительным скачком по сравнению с предыдущим месяцем, отмечают эксперты. Подорожание овощей в Киеве также отразилось на помидорах. Красные стали немного дешевле - со 127,26 до 120,98. Однако розовые томаты, напротив, выросли в стоимости, поднявшись со 187,63 до 191,00 грн.

Еще одним существенным ударом для кошельков стал болгарский перец, в том числе желтый. Его стоимость выросла с 270,88 в марте до 282,33 в апреле. В Megamarket его продают по 324.

Такая ситуация на рынке вызвана рядом факторов, среди которых важное место занимают сезонные колебания и рост затрат на производство, транспортировку и хранение продукции. Также оказывает влияние ситуация на мировых рынках, логистические трудности и увеличение затрат на энергетические ресурсы.

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