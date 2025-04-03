Подорожание овощей в Киеве стало ощутимым для покупателей в начале апреля.

Наибольшее подорожание овощей в Киеве отразилось на картофеле, огурцах и помидорах, сообщает Politeka.

Как пишет Хвыля, стоимость этого продовольствия остается высокой из-за межсезонья и зависимости от импорта. Несмотря на стабильные поставки, она пока не спешит снижаться.

По последним данным, это коснулось всех основных категорий. Средняя стоимость килограмма картофеля на столичных рынках составляет 30 грн, хотя в крупных сетях он может варьироваться: в АТБ – 27,89, у Сильпо – 30,7, у Novus – 28,99.

Огурцы, в особенности импортные, также удерживают высокие позиции в ценниках. В супермаркетах стоимость турецких огурцов составляет 110-120 грн/кг, тогда как украинские тепличные могут стоить 119-140. В то же время, на оптовых рынках можно найти продукцию за 95-100 гривен.

Цена на помидоры колеблется в пределах 95-105. В торговых сетях импортный томат стоит примерно 94-109, в то время как на рынках оптовые партии продаются по 70-90.

Удорожание овощей в Киеве обусловлено несколькими факторами, говорят аналитики. Во-первых, это уменьшение собственного урожая из-за неурожайного 2024 года и потери части регионов, где они выращиваются. Во-вторых, рост цен на логистику и горючее оказывает существенное влияние на конечную стоимость товара.

Однако эксперты прогнозируют, что ситуация может улучшиться в ближайшие недели. Ожидается удешевление некоторых позиций.

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