Благодаря цифровизации процесс ВЛК стал более удобным, но для этого необходимо подготовить ряд важных документов в то время, когда мобилизация в Украине продолжается, сообщает Политека.
Как рассказал старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук в комментарии "Суспільному", предполагается, что лица, ранее признанные "ограниченно пригодными к военной службе" по результатам военно-врачебной комиссии, должны пройти повторный медосмотр до июня 2025 года.
Этот срок был продлен из-за больших очередей на медкомиссию. С 2024 года в стране стартовала цифровизация в этой сфере, что значительно снизило количество людей в очередях и упростило саму процедуру. Согласно нововведениям, на первом этапе, начиная с ноября 2024 года, была внедрена возможность получать электронные направления через приложение "Резерв+".
Это дало военнообязанным возможность без очередей записаться на комиссию. Второй этап стартовал в марте 2025 года и ввел четко определенные сроки для прохождения ВЛК во время того, как идет мобилизация в Украине.
Для того чтобы пройти повторное обследование, лицо должно сгенерировать электронное направление через "Резерв+" или получить бумажное от ТЦК. Кроме этого, необходимо иметь медицинскую карточку с актуальными данными от семейного врача или другого медучреждения.
Важно также иметь результаты обследований, особенно если есть хронические заболевания. Не менее важны и другие документы: паспорт и военный билет.
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