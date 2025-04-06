Предлагаем ознакомиться клиентов Киевстар со скорыми номерами для того, чтобы узнать условия тарифа, изменить тарифный план, пополнить кому-то баланс, заказать дополнительные минуты, гигабайты и прочее, сообщает Politeka.net.

Компания предоставила полезные контакты для абонентов.

Самые популярные запросы:

  • Быстрая проверка баланса - *111#
  • Пополнение счета банковской картой - *134#
  • Перевод денежных средств с баланса - *124* сумма * 380 номер абонента#
  • "Перезвони мне" - *130*380 номер абонента#

Проверка:

  • Бонусного счета – *116#
  • Бонусов по пакетам SMS - *159#

Дополнительные мегабайты: проверка использованных мегабайтов из дополнительных пакетов - *252#

телефон, смартфон

Финансовые:

  • Информация об услугах - *123#
  • Информация об услуге - *132#
  • Запрос на пополнение, где 380YYYYYYYYY - контакт абонента, которого вы просите пополнить счет - *132*380YYYYYYYYY#

Настройка SIM-карты на другом телефоне Киевстар:

  • Активировать основную SIM-карту - *107*1#
  • Активировать дополнительную SIM-карту - *107*2#
  • Изменить статус SIM-карты – *108#

Международные звонки:

  • Меню услуг в роуминге - *106#

Геолокация:

  • Меню управления услугами - *247#

Точное время: Узнать точное время и дату - *160#

Проверить свой баланс телефона - *169#

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.

Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.