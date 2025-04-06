Предлагаем ознакомиться клиентов Киевстар со скорыми номерами для того, чтобы узнать условия тарифа, изменить тарифный план, пополнить кому-то баланс, заказать дополнительные минуты, гигабайты и прочее, сообщает Politeka.net.
Компания предоставила полезные контакты для абонентов.
Самые популярные запросы:
- Быстрая проверка баланса - *111#
- Пополнение счета банковской картой - *134#
- Перевод денежных средств с баланса - *124* сумма * 380 номер абонента#
- "Перезвони мне" - *130*380 номер абонента#
Проверка:
- Бонусного счета – *116#
- Бонусов по пакетам SMS - *159#
Дополнительные мегабайты: проверка использованных мегабайтов из дополнительных пакетов - *252#
Финансовые:
- Информация об услугах - *123#
- Информация об услуге - *132#
- Запрос на пополнение, где 380YYYYYYYYY - контакт абонента, которого вы просите пополнить счет - *132*380YYYYYYYYY#
Настройка SIM-карты на другом телефоне Киевстар:
- Активировать основную SIM-карту - *107*1#
- Активировать дополнительную SIM-карту - *107*2#
- Изменить статус SIM-карты – *108#
Международные звонки:
- Меню услуг в роуминге - *106#
Геолокация:
- Меню управления услугами - *247#
Точное время: Узнать точное время и дату - *160#
Проверить свой баланс телефона - *169#
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.
Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.
Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.