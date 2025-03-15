Пенсия в Украине зависит от нескольких факторов, среди которых важны продолжительность страхового стажа и уровень заработной платы.

Старики должны знать, что пенсия в Украине в размере 11 тысяч гривен начисляется тем, кто отвечает определенным требованиям, пишет Политека.

Как отмечает 24 канал, в 2025 году для получения такой суммы по старости, самое главное — наличие достаточного страхового стажа и высокого уровня официальной зарплаты.

По стандартным условиям, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если он меньше, то денежное довольствие можно получить только в 63 или 65 лет.

Для того чтобы рассчитывать на 11 000 гривен пенсии в Украине, мужчине, который достигнет 60 лет в 2025 году, нужно иметь среднюю месячную зарплату около 31 400 гривен.

Пенсионный калькулятор от Пенсионного фонда поможет более точно определить размер будущих выплат. Если же зарплата за время трудовой деятельности была ниже средней, выплата будет меньше.

В частности, лица с 22-31 годами стажа смогут оформить выплату в 63 года, а имеющие 15-21 год - получат выплаты только после достижения 65 лет. Поэтому уровень зарплаты играет немаловажную роль в определении размера денежного довольствия в почтенном возрасте.

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