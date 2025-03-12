На четверг, 13 марта 2025 года, синоптики "Укргидрометцентра" дали неутешительный прогноз погоды на территории Киева и области, сообщает Политека.
Объявлено об опасных метеорологических явлениях – в этот день порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Уровень опасности первый (желтый).
Эксперты Украинского гидрометеорологического центра предостерегают, что такие условия могут усложнить движение транспорта, а также работу различных коммунальных, энергетических и строительных предприятий, пишет Политека.
В целом погода в регионе 13 марта ожидается облачная с прояснениями. Ночью будет идти дождь. Южный ветер от 7-12 метров в секунду будет переходить в штормовые порывы.
Что касается температуры воздуха 13 марта, то прогноз обещает ночью в столице +7+9 градусов тепла, а днем до +15+17. По Киевской области температура будет колебаться от +4 до +9 ночью, а днем поднимется до +14+19 градусов.
Синоптик Наталья Диденко у себя в Telegram рассказала, что к концу рабочей недели в Украине будет тепло, но в субботу придет похолодание в западные области, а уже в воскресенье холодная воздушная масса охватит значительную часть территории страны, и тогда в течение дня температура будет составлять до +4+10 градусов.
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