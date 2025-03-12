В четверг, 13 марта 2025 года, в некоторых населенных пунктах Киевской области будут задействованы графики отключения света.

"ДТЭК" 13 марта 2025 года будет проводить профилактические и ремонтные работы в Киевской области, из-за которых будут применены графики отключения света, пишет Политека.

По Украине, в частности в Киеве и области, немного снизилось потребление электроэнергии, но ситуацию в энергосистеме ухудшают неблагоприятные погодные условия. В "Укрэнерго" призывают украинцев по возможности перенести использование мощных электроприборов на дневные часы, когда наиболее активно работают СЭС - с 10 до 18 часов.

В Немишаевской поселковой территориальной общине на Киевщине 13 марта без электроэнергии с 8:30 до 17:00 останутся жители села Микуличи по улицам Варшавской, Садовой, Мира, Молодежной и Широкой, сообщает Политека.

На территории Бородянской общины в четверг будет действовать сразу несколько графиков. С 9:00 до 19:00 без питания останутся жители некоторых улиц в селах Вабля, Дмитровка, Дружня, Новая Гребля, Новый Корогод и Озерщина.

С 9:30 до 17:00 будут отключения света в населенных пунктах Бондарня, Вишняки, Дружня, Загальцы, Майдановка, Новая Буда, Поташня, Хутор Гай, Язвинка. В самой Бородянке, в зависимости от улицы, будут действовать либо два вышеуказанных графика, либо с 8:30 до 17:00.

Эти работы, которые проводит "ДТЭК", должны повысить надежность энергосистемы в регионе и предотвратить возможные аварии. В Киеве на четверг никаких ограничений при этом не планируется.

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