Цены на горючее в Киеве снова выросли, что не очень порадовало владельцев автомобилей.

По состоянию на 6 марта 2025 на АЗС в Киеве наблюдается незначительное повышение цен на большинство видов горючего , сообщает Politeka.net.

По данным портала Минфин, больше всего изменились цены на бензин в Киеве. Так, подорожал бензин А-92, цена которого увеличилась на 2 копейки (0,037%), достигнув отметки в 54,09 грн за литр. Стоимость бензина А-95 также выросла – на 1 копейку (0,018%), до 56,89 грн/л.

Бензин премиум класса А-95 подорожал незначительно – на 1 копейку (0,017%) и составляет 60,20 грн/л. Цены на дизельное горючее в Киеве также повысились. Стоимость дизеля выросла на 1 копейку (0,018%), и теперь стоит 55,27 грн за литр.

Несмотря на общий рост цен на топливо в Киеве, стоимость автогаза осталась стабильной – 36,96 грн за литр. Эксперты говорят, что цены на топливо в Киеве продолжают оставаться под давлением нескольких факторов, включая изменения на мировом рынке нефти и колебания валютных курсов.

Ранее мы также писали , что с начала 2025 года стоимость горючего на украинских АЗС выросла из-за повышения акцизов и глобального роста цен на нефть, однако ближе к весне ожидается возможное снижение цен на некоторые виды горючего.

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