Некоторые старые монеты могут принести украинцам значительный доход, ведь некоторые из них ценятся нумизматами, которые готовы платить за них большие суммы - особенно высоко оцениваются монеты номиналом 1 гривна, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

Например, монета 1992 разновидности 1.1ААг может стоить от 12 000 до 37 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки". Отличается она тем, что на ее группе нет надписей, она гладкая. Это объясняется отсутствием в то время инструментов для нанесения оптовых надписей.

Впоследствии, из-за быстрого износа плашек для оптовых надписей, были разработаны новые плашки, позволившие наносить даты 1994 и 1995 годов. Поэтому на монетах с надписями "1992" на поле, на группе можно увидеть даты "1994" или "1995", поскольку использовались английские пуансоны для чеканки пробных гривен.

Ценят также монеты номиналом 10 копеек. В частности, за экземпляр 1992 разновидности 2.21ВАк коллекционеры могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн. Отличить эту редкую монету можно по нескольким признакам:

тонким средним зубом трезубца;

замкнутым пятым и седьмым зернами третьего колоса.

"2.21ВАк - это редкая и высокостоимая разновидность 10 копеек 1992 года. Такую монету можно найти в обращении, и за нее можно получить от 10 000 до 18 000 грн. Однако она встречается очень редко", - отмечают нумизматы.

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