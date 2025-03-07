Коллекционеры преимущественно интересуются экземплярами из драгоценных металлов, таких как золото или серебро, а также редкими выпусками.

У украинцев есть шанс заработать, продав коллекционерам старые монеты номиналом 25 копеек, однако ценятся далеко не все экземпляры – лишь редкие выпуски, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в профильном издании "Монеты-ягодки".

В частности, монету 25 копеек 1992 разновидности 3ГАм, по данным ресурса "Монеты-ягодки", можно продать до 20 000 грн. Отличить ее можно по двум основным признакам:

толстым средним зубом трезубца;

отсутствием черенков в гроздях №4 и 8.

Несмотря на это, большинство старых украинских монет не ценны. Коллекционеры преимущественно интересуются экземплярами из драгоценных металлов, таких как золото или серебро, а также редкими выпусками. Обычные оборотные монеты не имеют большой стоимости из-за массовости их тиража.

"Многие думают, что достаточно просто сохранить монету, а через 100 лет она будет стоить миллионы. Это ошибка. Часто на оценку приносят 25 копеек, хотя их тираж составлял свыше 50 миллионов штук - то есть почти по одной на каждого украинца. Если зайти в группы нумизматов, там каждый второй выставляет именно эти монеты".

По его словам, 99,9% таких монет не имеют никакой коллекционной ценности. А чтобы найти действительно стоящий экземпляр, приходится пересматривать огромное количество мелочей.

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