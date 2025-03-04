На среду, 5 марта 2025 года, ДТЭК уже вводит графики отключения света в ряде городов и сел Киевской области.

Графики отключения света на 5 марта в Киеве пока не применяют, но другие города и села Киевской области вынуждены будут посидеть без электроэнергии, пишет Политека.

В частности, на 5 марта 2025 года в Киевской области запланированы графики отключения света на территории Обуховской городской общины. В частности, ДТЭК предупреждает, что в связи с проведением ремонтных работ без электроэлерии будут жители:

села Копачев по улицам Гагарина, Южная, Подгорная, Коттеджный, СТ "Лыбидь", Хуторянская - 3 9:00 до 18:30;

города Обухов по улицам 8 Марта, Гончарная, Киевская, Кузьмы Краськова, Франко, Млечный путь, Усевка - с 09:00 до 16:30.

Также графики отключения света в Киевской области 5 марта будут действовать на территории Кагарлыкской общины, сообщает Политека. Как сообщили в "ДТЭК Киевские региональные электросети", 5 марта без электроэнергии останутся жители:

села Гороховое по улицам Загоруйко и Заречье – с 9:00 до 17:00;

села Гороховое на улице Мира – с 8:30 до 18:30;

села Черняхов по улицам Вишневая, Запорожская, Полевая, Приозерная, Трипольская – с 8:30 до 18:30.

Кроме того, профилактические работы в электросети также запланированы в рамках Дымерской общины в Киевской области. По данным ДТЭК, графики отключения света будут действовать 5 марта с 9:00 до 18:00.

в селе Демидов по улицам Богдана Хмельницкого, Киевской, Почтовой, Речной, Фастова;

в селе Дмитровка по улице Рафаэля Фройловича Льва.

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