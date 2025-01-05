Пять знаков зодиака с лучшими еженедельными гороскопами на 6–12 января 2025 года, энергия на этой неделе очень хорошая.

Астрологи назвали пять знаков зодиака с лучшими еженедельными гороскопами на 6 - 12 января 2025 года.

Мы начинаем неделю 6 января с знаменательного транзита ретроградного Марса из Льва в Рак. Это изменение повлияет на коллектив и сделает нас более интроспективными и интуитивными в наших действиях и решениях.

Пять знаков зодиака с лучшими еженедельными гороскопами на 6–12 января 2025 года:

Водолей.

Самый совместимый знак зодиака для Водолея на этой неделе: Козерог

Лучший день недели для Водолея: 9 января.

Водолеи, у вас будет отличная неделя из-за ретроградного Урана в Тельце. Так что будьте открыты и позвольте космосу предоставить вам опыт и вызовы, которые выведут вас из зоны комфорта и помогут мыслить нестандартно.

Вам может быть полезно заняться хобби , которое развивает ваше терпение, например, деревообработкой, гончарным делом, ткачеством или даже алмазной живописью. Это окажет сильное влияние на ваше будущее.

Овен.

Самый совместимый знак зодиака для Овна на этой неделе: Водолей

Лучший день недели для Овна: 8 января.

На вас влияет Венера в Рыбах , так что не удивляйтесь, если хорошие вещи придут к вам из ниоткуда или из ваших слепых пятен в жизни. Знакомый может удивить вас своей добротой и щедростью, помогая вам переосмыслить любые предположения или убеждения.

Еда будет играть для вас важную роль, особенно если вы любите готовить для себя и своих близких. Каждый раз, когда вас тянет к какому-то ингредиенту, ищите его духовное значение для скрытых посланий. Однако это будет работать лучше со специями и растительными продуктами.

Лев.

Самый совместимый знак зодиака для Льва на этой неделе: Телец

Лучший день недели для Льва: 8 января.

Соединение Солнца с Палладой в Козероге влияет на вас на этой неделе. Ожидайте удивительных движений и больших скачков в вашей карьере и жизненном пути. Вы можете получить возможность расширить себя и, возможно, освоить новый навык.

Для некоторых эта неделя также идеально подходит для того, чтобы окунуться в свою занудную сторону и получить максимум удовольствия от того, что вы любите. Будь то фандом комиксов, телесериал, многопользовательская ролевая игра или даже спортивные коллекционные карточки и другие предметы коллекционирования, углубитесь, и вы обнаружите выгодные предложения и удивительные впечатления.

Телец.

Самый совместимый знак зодиака для Тельца на этой неделе: Лев

Лучший день недели для Тельца: 11 января.

Телец, вашим гороскопом на этой неделе управляет ретроградный Уран в Тельце. Он призывает вас выйти из зоны комфорта и не беспокоиться о том, что вы будете выглядеть глупо. Вы этого не сделаете.

Всегда есть кривая обучения в новых вещах, поэтому дайте себе разрешение ошибаться и продолжайте пробовать. Независимо от того, изучаете ли вы новый музыкальный инструмент, практикуете новый язык или впервые выступаете с презентацией, все будет хорошо, когда вы примете здесь энергию Урана.

Вам также пойдет на пользу сосредоточение на заботе о себе на этой неделе хотя бы в течение нескольких дней. Пусть это проложит путь к большей уверенности и самоуверенности.

Стрелец.

Самый совместимый знак зодиака для Стрельца на этой неделе: Дева

Лучший день недели для Стрельца: 10 января.

Ваш недельный гороскоп находится под влиянием Сатурна в Рыбах и ретроградного Марса в Раке. Вместе они позволят вам воплотить ваши видения в жизнь, какими бы они ни были. Так что не притупляйте свою креативность и не ограничивайте ее. Если вы доверяете процессу, во всех ваших начинаниях возникнет нечто великолепное.

Читайте также:

Знаки Зодиака с сильной интуицией: кто хорошо понимает людей согласно астрологии

Самые сильные знаки Зодиака по мнению астрологов: кто в рейтинге

Какой знак Зодиака лучше всех одевается: астрологи составили рейтинг "самых стильных".