Задержанным грозит от 10 лет заключения до пожизненного с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали пятерых лиц, которые действовали по заказу ФСБ и осуществляли поджоги на Киевщине и Волыни.

Как сообщили в СБУ, враг пытался уничтожить технику Сил обороны и разрушить инфраструктуру Укрзализныци.

В Киевской области для выполнения поджогов оккупанты завербовали 22-летнего местного контрактника, привлекшего к преступной деятельности двух безработных знакомых. Вместе они подожгли два релейных шкафа на линиях железнодорожного сообщения, отвечающих за движение поездов. Для этого злоумышленники приобрели легковоспламеняющуюся смесь и отвертку, чтобы взломать дверцу энергоустановок и поджечь их.

На Волыни задержали двух молодых людей, которые подожгли служебный автомобиль ВСУ, который находился на техобслуживании после выполнения боевых задач. Одним из них был 18-летний студент, а его сообщник – 15-летний парень.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами переписки с врагом и одежда, в которой они совершали поджоги.

Задержанным доложено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности: диверсия, препятствование деятельности ВСУ и умышленное уничтожение имущества путем поджога. Им грозит от 10 лет заключения до пожизненного с конфискацией имущества.

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