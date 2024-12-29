Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение ряда единовременных дополнительных выплат, охватывающих вознаграждение и материальную помощь.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Дополнительные вознаграждения: за какие заслуги выплачиваются?
Одноразовые дополнительные вознаграждения назначаются для выполнения ряда специальных задач, в частности:
Прыжки с парашютом ;
Розыск, поднятие, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, а также траление и обезвреживание мин;
Водолазные работы ;
Боевое дежурство .
Отдельно предусмотрены такие виды вознаграждения, как морское вознаграждение и дополнительное вознаграждение на период действия военного положения, предусмотренное ПКМУ №168.
Единовременная материальная помощь: кому и по каким условиям?
Помимо вознаграждений, военные могут рассчитывать на четыре вида одноразовой дополнительной помощи:
После заключения первого контракта ;
Для оздоровления ;
Для решения социально-бытовых вопросов ;
В случае увольнения с военной службы .
Также Politeka писала о том, что в 2025 году некоторые пенсионные выплаты в Украине могут существенно увеличиться благодаря специальным надбавкам и доплатам.
О том, на какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры в ближайшее время, отмечается в законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".
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