Отдельно предусмотрены такие виды вознаграждения, как морское вознаграждение и дополнительное вознаграждение на период действия военного положения, предусмотренное ПКМУ №168.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение ряда единовременных дополнительных выплат, охватывающих вознаграждение и материальную помощь.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Дополнительные вознаграждения: за какие заслуги выплачиваются?

Одноразовые дополнительные вознаграждения назначаются для выполнения ряда специальных задач, в частности:

Прыжки с парашютом ;

Розыск, поднятие, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, а также траление и обезвреживание мин;

Водолазные работы ;

Боевое дежурство .

Отдельно предусмотрены такие виды вознаграждения, как морское вознаграждение и дополнительное вознаграждение на период действия военного положения, предусмотренное ПКМУ №168.

Единовременная материальная помощь: кому и по каким условиям?

Помимо вознаграждений, военные могут рассчитывать на четыре вида одноразовой дополнительной помощи:

После заключения первого контракта ;

Для оздоровления ;

Для решения социально-бытовых вопросов ;

В случае увольнения с военной службы .

Также Politeka писала о том, что в 2025 году некоторые пенсионные выплаты в Украине могут существенно увеличиться благодаря специальным надбавкам и доплатам.

О том, на какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры в ближайшее время, отмечается в законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Последние новости Украины:

Пенсионный сюрприз после праздников: украинских пенсионеров в 2025 году ждут изменения, подробности.

Выплаты не могут быть ниже 8 000: известно, кто в 2025 году может рассчитывать на такую ​​пенсию.

Заставят вернуть часть денег с пенсии: в ПФУ предупредили, кому следует обратиться с заявлением.