Эту информацию он передавал российскому куратору через мессенджер Telegram.

Житель Херсонщины, который поддерживал оккупационный режим РФ и сотрудничал со спецслужбами государства-агрессора, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры доказали, что обвиняемый житель Херсона собирал разведданные о местах дислокации военных подразделений и техники ВСУ на территории Херсонской области. Эту информацию он передавал российскому куратору через мессенджер Telegram.

Задержали предателя правоохранители летом 2023 года. Досудебное расследование по делу проводили следователи Управления СБУ в Черновицкой и Херсонской областях.

Также Politeka писала о том, что скрывающаяся в России 47-летняя жительница Ахтырки с начала полномасштабной войны добровольно вышла на контакт с представителями оккупантов. Через мессенджер российских соцсетей она предложила помощь в корректировке огня.

Она получала задания от российских кураторов по сбору и передаче информации о дислокации украинских военных объектов. Злоумышленница с помощью знакомых получала сведения об учреждении штабов ВСУ и Национальной гвардии, маскируя эти разговоры под обычные бытовые беседы.

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