В Харькове вынесли приговор администратора Facebook-канала, распространявшего советские нарративы.

По сообщению Харьковской областной прокуратуры, 42-летнего харьковчанина осудили за пропаганду коммунистической символики и распространение материалов, содержащих публичные призывы к изменениям в территориальном устройстве Украины.

Муж еще в 2019 году создал и администрировал сообщество в регулярной социальной сети Facebook, где опубликовал материалы в поддержку советских идеологий, в частности, отмечал «день рождения комсомола» и пропагандировал идеи о «колониальной зависимости Украины». В своих публикациях он также использовал изображение герба СССР и карты Украины, фальсифицировавшей исторические факты, в частности, относительно "территориальных подарков" Ленина и Хрущева.

Кроме того, администратор делал репосты пропагандистских публикаций российских медиа, искажавших исторические события. Согласно информации прокуратуры, за несколько недель до начала полномасштабного вторжения обвиняемый попал в Россию, где сейчас скрывается от украинского правосудия. Он находится в международном розыске.

Суд признал мужчину виновным в распространении коммунистической символики из-за СМИ и пропаганды действий, которые могли изменить границы Украины.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что путину, нравится ему это или нет, все равно придется идти на компромиссы.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, как телефонные мошенники из Украины ограбили россиян.