К этому прибавляется 3-5% комиссии риэлтора, если сделку составляют через посредника.

С 1 декабря 2024 г. в Украине увеличены налоговые нагрузки на операции с недвижимостью.

Юрист Руслан Малый пояснил , что налогообложение регулируется статьей 172 Налогового кодекса Украины.

Общая сумма сборов выросла с 8,5% до 12%, в том числе из-за повышения военного сбора с 1,5% до 5%. Нововведения касаются продажи объектов, находившихся в собственности менее трех лет. Как следствие, основное финансовое бремя перекладывается на покупателей, поскольку продавцы компенсируют налоги, повышая цены.

Что изменилось в налогах?

На продавца (или иногда на покупателя) начисляются следующие налоговые обязательства:

1% от стоимости - Пенсионный фонд;

1% от стоимости - госпошлина;

5% от стоимости – военный сбор;

5% стоимости — НДФЛ, если объект в собственности менее трех лет.

Суммарные расходы составляют 12%, а для третьих сделок за год ставка НДФЛ растет до 18%.

Кто платит больше?

Реальное влияние новой налоговой нагрузки ощутят покупатели, ведь продавцы учитывают налоги в стоимость недвижимости. К этому прибавляется 3-5% комиссии риэлтора, если сделку составляют через посредника.

"Налоги выросли, но продавцы компенсируют их за счет покупателей, повышая цены", - отметила пользователь Threads.

Эксперт Виктория Берещак советует продавцам фактически определить рыночную стоимость: Максимальная наценка составляет не более 25%, учитывая ремонт и мебель. Завышение цены может задержать продажу».

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