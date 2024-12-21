С 1 декабря 2024 г. в Украине увеличены налоговые нагрузки на операции с недвижимостью.
Юрист Руслан Малый пояснил , что налогообложение регулируется статьей 172 Налогового кодекса Украины.
Общая сумма сборов выросла с 8,5% до 12%, в том числе из-за повышения военного сбора с 1,5% до 5%. Нововведения касаются продажи объектов, находившихся в собственности менее трех лет. Как следствие, основное финансовое бремя перекладывается на покупателей, поскольку продавцы компенсируют налоги, повышая цены.
Что изменилось в налогах?
На продавца (или иногда на покупателя) начисляются следующие налоговые обязательства:
1% от стоимости - Пенсионный фонд;
1% от стоимости - госпошлина;
5% от стоимости – военный сбор;
5% стоимости — НДФЛ, если объект в собственности менее трех лет.
Суммарные расходы составляют 12%, а для третьих сделок за год ставка НДФЛ растет до 18%.
Кто платит больше?
Реальное влияние новой налоговой нагрузки ощутят покупатели, ведь продавцы учитывают налоги в стоимость недвижимости. К этому прибавляется 3-5% комиссии риэлтора, если сделку составляют через посредника.
"Налоги выросли, но продавцы компенсируют их за счет покупателей, повышая цены", - отметила пользователь Threads.
Эксперт Виктория Берещак советует продавцам фактически определить рыночную стоимость: Максимальная наценка составляет не более 25%, учитывая ремонт и мебель. Завышение цены может задержать продажу».
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