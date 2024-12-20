В «Укрэнерго» подсчитали, что только два прибора в доме вместе потребляют более четверти всей электроэнергии в Украине – 28%.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Это средний показатель, однако в домохозяйствах с электрическими котлами или теплым полом структура потребления может существенно отличаться.

К примеру, компьютер, используемый ежедневно по 5 часов, может тратить от 20 кВт·ч в месяц. Подобный уровень потребления характерен и для телевизора. В случае мощных геймерских компьютеров или больших телевизоров потребление может достигать 80 кВтч и 30 кВтч в месяц соответственно.

Эксперты советуют украинцам вместо компьютера использовать ноутбук, а телевизор включать только тогда, когда его действительно смотрят, чтобы экономить.

На третьем месте по потреблению электроэнергии находится холодильник – около 30 кВтч в месяц. Стиральная машинка, используемая дважды в неделю по 1 часу, тратит от 17 до 25 кВтч в месяц.

Интересно, что отказ от электрочайника позволяет сэкономить от 10 до 22 кВтч в месяц. В то же время, микроволновка потребляет вдвое меньше энергии за такое же время.

Фен, работающий один час в неделю, может потратить от 2,5 до 5,5 кВтч в месяц.

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