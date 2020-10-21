Постанова «Слуги народу» про перенесення другого туру виборів мера спрямована проти мера столиці Віталія Кличка. Завдяки цьому документу партія влади хоче забрати у Кличка статус законного мера, призначивши свого голову КМДА керувати столицею. Про це заявив політолог Олексій Голобуцький у своєму пості у Facebook.

«Що стосується Києва, тут план «слуг» дуже простий: «підвісити» легітимність статусу Кличка і керувати містом через свого призначеного голову КМДА. Єдине, що може їм завадити, – це якщо кияни оберуть Кличка в першому турі», – зазначив Голобуцький

Також за словами Голобуцького партія влади катастрофічно втратила довіру і програє з тріском місцеві вибори. Судячи з соціології, у «Слуги народу» дуже мало шансів провести своїх мерів обласних центрів і це буде перший подібний провальний прецедент за всі 30 років незалежності.

«У результаті влада Зеленського вирішила просто в ручному режимі скасувати демократичну процедуру виборів і не дозволити містянам обрати – точніше, переобрати – своїх мерів. Не важливо, чого там хочуть виборці – головне, що влада не хоче підтвердження повноважень місцевої влади”, – резюмує Голобуцький