Кандидат на посаду міського голови Києва від партії “ЗА Майбутнє” Сергій Гусовський закликав киян не нехтувати можливістю зробити свідомий вибір через події останніх місяців та ковід

Про це стало відомо з відеопублікації на сторінці “Київ ЗА Майбутнє”.

Сергій Гусовський про маніпуляції та важливість виборів 25 жовтня Ловили себе на думці: «не піду на вибори, бо ковід і мій голос нічого не змінить»❓ Якщо так - вами намагаються маніпулювати. Далі у відео дивіться, чому цим маніпуляціям треба протистояти⤵️ Gepostet von Київ ЗА Майбутнє am Dienstag, 20. Oktober 2020

“Ловили себе на думці: «не піду на вибори, бо ковід і мій голос нічого не змінить»? Якщо так - вами намагаються маніпулювати. У відео дивіться, чому цим маніпуляціям треба протистояти”, - закликали на сторінці “Київ ЗА Майбутнє”. “Події і новини останніх днів - вони ніби штовхають нас до думки, що не треба йти на вибори. Бо, з одного боку, лячно - COVID-19, ризик зараження… З іншого боку - усі рейтинги кажуть, що все вже вирішене і нема на то ради. Усе це - просто спроба маніпулювати вами.

Подумайте про лікарів і військових, які щодня боронять нас від усіляких загроз. Давайте подумаємо про те, що ці вибори - це не тільки вибори мера Києва, це вибори Київської міської ради. І, відповідно, вони визначать, яким політсилам кияни довірять представляти свої інтереси протягом 5 років. І, між іншим - чи буде утворена чергова монобільшість”, - запевнив Сергій Гусовський.

Політик вважає, що по-справжньому подбати про себе - це у неділю прийти на виборчу дільницю і свідомо проголосувати.

Нагадаємо, кандидат на посаду міського голови Києва від партії “ЗА Майбутнє” Сергій Гусовський став героєм анімованого відеоролика, що у доступній формі пояснює виборцям, як заповнити виборчій бюлетень, не зіпсувавши його.