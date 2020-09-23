Кандидат в мэры Киева от политической партии «Перемога Пальчевского» Андрей Пальчевский с группой экономистов разрабатывает стратегию финансового обеспечения и развития столицы.
Об этом он заявил в эфире телеканала News One.
«Я собрал группу экономистов, которые говорят о том, каким образом нужно вести городское хозяйство и его финансовую составляющую. Мы не можем в этом городе идти вперед без заимствований. Мы не можем работать без финансовых инструментов. Все это понимают», – сказал Андрей Пальчевский.
Политик уверен в необходимости принятия закона, который позволит наполнять бюджет из муниципальной собственности.
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«У нас должна быть система получения налогов не только с физических лиц. Самое главное, в Украине отсутствует закон, который позволяет с городской муниципальной собственности получать. Ведь это основной источник дохода в Лондоне и в Париже, в Нью-Йорке и в Вашингтоне. А у нас его нет. У нас только с людей. А вы знаете почему? Потому что вся муниципальная собственность роздана дружкам мэра», – заявил Пальчевский.
Он также поделился информацией о том, какую долю со строительства различных инфраструктурных объектов получают мэры городов.
«Мэров окружают их кошельки, которые отдают с темы. Тот, кто строит метро отдает 30%. Я с ними разговаривал, и они мне уже рассказали, какую долю кто может платить», – сказал Пальчевский.
Напомним, ранее сообщалось, что Андрея Пальчевского выдвинули в мэры жители одного из районов Киева.