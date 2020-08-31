Депутат горсовета в интервью изданию Big Kyiv рассказал о проектах, которые планирует реализовать для города в ближайшее время

«Для меня сейчас есть три “реперных” объекта – садик на Воздухофлотском, 40а, который мне обещали сделать, а я обещал своим избирателям довести его до ума.

Соломенский ландшафтный парк, который три года назад разобрали и никак не могут собрать обратно. И третий, по которому я с 14-го года писал обращение во все департаменты – инфекционная клиническая больница №4 на Соломенской, 17», - отметил он.

Также Андреев добавил, что необходимые деньги в бюджете есть, и намекнул, что может изменить политическую силу, в случае, если городская власть будет игнорировать нужды киевлян.

"Или третьего числа на бюджетной сессии город, в лице мэра и главы фракции, выделяет деньги на эти три объекта... деньги есть, было бы желание. Это же не на прихоти Андреева. Или я буду принимать серьезные решения по поводу моих дальнейших политических действий. Но я не имею морального права идти с теми людьми, которым проблемы Соломенского района чужды. Вот собственно с этим я определился и буду ждать», - резюмировал депутат.