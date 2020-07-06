В Киеве неадекватный хозяин натравил свою бойцовскую собаку на женщину с питомцем поменьше
Как сообщает Politeka.net, видеозапись скандального происшествия в социальной сети Facebook опубликовало сообщество "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца).
5 июля возле дома №27 на улице приречной киевлянин спустил с поводка стаффордширского терьера, который тут же набросился на пожилую женщину с собакой породы бигль.
Как можно заметить в ролике, агрессивный стафф мертвой хваткой вцепился в свою жертву. Пять человек, включая хозяйку бигля, пытались разомкнуть ему челюсти и освободить бедное животное. Отмечается, что хозяин бойцовского пса был в состоянии алкогольного опьянения.
Звезда фильмов "Квартал 95" торгует пирожками на вокзале, актера совсем не узнать: "Остался не у дел"
Раздетая Ивлеева из "Орла и решки" впечатлила огромным размером: "Прям Бритни в былые времена"
Украинцам трижды пересчитают зарплату, появилось срочное заявление Кабмина: кто получит деньги
Орбакайте показала семейную идиллию, Пугачевой повезло с внучкой и зятем: "видно, что дочка..."
"В очередной раз неадекватный и пьяный хозяин стаффа спустил собаку на женщину с биглем. Кстати, 26 июня эта же собака наскочила на спину прохожему. Полиция на вызов не приехала", - добавляет "Киев Оперативный".
Многие пользователи социальной сети ужаснулись от ситуации и призвали наказывать безответственных владельцев животных:
"Почему выгуливают бойцовские породы собак без намордника????? Штрафовать этак на 10 000 как минимум!!! А если б это был ребёнок и ему пол головы отгрызла"; "Надо хозяина быть по голове а не собаку, собаку как научили, то она делает, либо намордник одевают, если знают что она может напасть, это всё зависит от человека, если она чья-то, а не дворовая????"; "Хозяина судить нужно с первого такого случая, и не ждать следующего раза, так как явно хуже будет"; "Полиция несколько раз подстрелила таких собак, услышала в свой адрес кучу "лестных отзывов", теперь решили - гребитесь сами".
Напомним, дебоширы открыли огонь в центре Киева, съехались силовики: кадры ЧП.
Как сообщала Politeka, "Где моя мама?": девушка чудом выжила во взорванном доме на Позняках, но потеряла главное
Также Politeka писала, что количество жертв взрыва дома на Позняках резко выросло: "под завалами обнаружено...", новые детали ЧП.