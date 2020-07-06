В Киеве неадекватный хозяин натравил свою бойцовскую собаку на женщину с питомцем поменьше

Как сообщает Politeka.net, видеозапись скандального происшествия в социальной сети Facebook опубликовало сообщество "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца).

5 июля возле дома №27 на улице приречной киевлянин спустил с поводка стаффордширского терьера, который тут же набросился на пожилую женщину с собакой породы бигль.

Как можно заметить в ролике, агрессивный стафф мертвой хваткой вцепился в свою жертву. Пять человек, включая хозяйку бигля, пытались разомкнуть ему челюсти и освободить бедное животное. Отмечается, что хозяин бойцовского пса был в состоянии алкогольного опьянения.

"В очередной раз неадекватный и пьяный хозяин стаффа спустил собаку на женщину с биглем. Кстати, 26 июня эта же собака наскочила на спину прохожему. Полиция на вызов не приехала", - добавляет "Киев Оперативный".

Внимание! Людям с слабой нервной системой просмотр видео не рекомендуется! Киев, Приречная, 27: в очередной раз неадекватный и пьяный хозяин стаффа спустил собаку на женщину с биглем. Кстати, 26.06.2020 в 20:05 эта же собака напрыгнула на спину прохожему мужчине. Полиция на вызов не приехала🤷🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. Juli 2020

Многие пользователи социальной сети ужаснулись от ситуации и призвали наказывать безответственных владельцев животных:

"Почему выгуливают бойцовские породы собак без намордника????? Штрафовать этак на 10 000 как минимум!!! А если б это был ребёнок и ему пол головы отгрызла"; "Надо хозяина быть по голове а не собаку, собаку как научили, то она делает, либо намордник одевают, если знают что она может напасть, это всё зависит от человека, если она чья-то, а не дворовая????"; "Хозяина судить нужно с первого такого случая, и не ждать следующего раза, так как явно хуже будет"; "Полиция несколько раз подстрелила таких собак, услышала в свой адрес кучу "лестных отзывов", теперь решили - гребитесь сами".

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