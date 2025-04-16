Ціни на квартири у Києві продовжують зростати, однак для деякі українці все одно можуть собі його дозволити.

Ціни на квартири у Києві продовжують зростати, але на тлі підвищення середніх доходів житло поступово стає більш доступним, повідомляє Politeka.

У першому кварталі 2025 року столичний ринок вторинної нерухомості продемонстрував відчутне пожвавлення — за даними аналітиків ЛУН, скоротився термін експозиції: якщо в січні він становив у середньому 80 днів, то в кінці березня — вже 52 дні.

Попри зростання вартості, експерти фіксують зниження розриву між доходами населення та розцінками. Якщо ще пів року тому однокімнатна у столиці дорівнювала 8,3 середніх річних зарплат, то тепер — 8. Водночас сама вартість нерухомості залишається нерівномірною — все залежить від району та характеристик житла.

Наприклад, середня вартість 1-кімнатної на Печерську ($116 тис.) втричі перевищує ціну аналогічного житла в Деснянському районі ($41 тис.). Ще більша різниця у сегменті 3-кімнатних: $69 тис. проти $310.

У середньому в столиці квадратний метр "вторинки" коштує $1500 для 1- та 2-кімнатних квартир і $1600 — для 3-кімнатних. Для порівняння, у травні 2023 року вартість м² коливалася в межах $1330–$1350. У грошовому вираженні за квартал 1-кімнатні подорожчали з $60 тис. до $63, 2-кімнатні — зі $96 до $100, а 3-кімнатні — з $139,5 до $148.

За прогнозами, ціни на квартири у Києві й надалі зростатимуть, проте з певним вирівнюванням щодо купівельної спроможності населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.