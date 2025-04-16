Цены на квартиры в Киеве продолжают расти, однако некоторые украинцы все равно могут себе его позволить.

Цены на квартиры в Киеве продолжают расти, но на фоне повышения средних доходов жилье постепенно становится доступнее, сообщает Politeka.

В первом квартале 2025 года столичный рынок вторичной недвижимости продемонстрировал ощутимое оживление – по данным аналитиков ЛУН , сократился срок экспозиции: если в январе он составлял в среднем 80 дней, то в конце марта – уже 52 дня.

Несмотря на рост стоимости, эксперты фиксируют снижение разрыва между доходами и расценками. Если еще полгода назад однокомнатная в столице равнялась 8,3 средних годовых зарплат, то теперь — 8. В то же время, сама стоимость недвижимости остается неравномерной — все зависит от района и характеристик жилья.

К примеру, средняя стоимость 1-комнатной на Печерске ($116 тыс.) втрое превышает цену аналогичного жилья в Деснянском районе ($41 тыс.). Еще большая разница в сегменте трехкомнатных: $69 тыс. против $310.

В среднем в столице квадратный метр "вторички" стоит $1500 для 1- и 2-комнатных и $1600 - для 3-комнатных. $96 до $100, а 3-комнатные - со $139,5 до $148.

По прогнозам, цены на квартиры в Киеве и дальше будут расти, однако с определенным выравниванием покупательной способности населения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.