Українцям розповіли, яка погода буде у Києві та області 20 березня 2025 року, складено детальний прогноз.

За прогнозом синоптиків, 20 березня у Києві та області очікується сонячна погода без опадів, повідомляє Politeka.net.

За даними Українського гідрометцентру, ніч та день пройдуть без дощу та снігу.

20 березня, що збігаються з весняним рівноденням, розпочнеться поступове потепління. Температура повітря підніметься до +11°C, а наступні дні стають дедалі теплішими.

«У Києві весь день триматиметься ясна погода. Без опадів», - йдеться на сайті Синоптик.

Вітер у регіоні прогнозується північно-західний та західний, швидкість поривів становитиме до 2,2 м/с, зазначає Politeka.

Синоптик Наталія Діденко попереджає, що холодний циклон у найближчий час торкнеться України, а в західних та північних областях можливий мокрий сніг.

За попередніми даними метеорологів, до вихідних 22–23 березня встановиться стабільніше тепло — стовпчики термометрів покажуть від +6 до +10°C.

Проте українцям радять не поспішати з легким одягом, але справжня весна очікується ближче до кінця місяця.

Статистика показує, що середня температура першого місяця весни зазвичай коливається від 0 до +6°C. Цього місяця 2025 прогнозується діапазон від +1°C до +7°C.

Абсолютний мінімум температури повітря, яке було зафіксовано в Україні, -20-37 градусів морозу.

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